Italia-Inghilterra, due dell’Inter nella formazione provata da Mancini – Sky

Alla vigilia di Italia-Inghilterra il CT Mancini mette a punto gli ultimi dettagli per la prima sfida di qualificazione a Euro 2024. Nella probabile formazione della Nazionale italiana anche due giocatori dell’Inter.

INTERISTI IN AZZURRO – Manca poco all’arrivo della Nazionale Italiana a Napoli per la sfida di qualificazione di domani. Stando alle notizie riportate su Sky Sport 24, dalle prove effettuate da Roberto Mancini nell’allenamento alla vigilia di Italia-Inghilterra si presume un ballottaggio in difesa con Francesco Acerbi favorito fra i titolari. A centrocampo compare un altro giocatore dell’Inter, Niccolò Barella. I dubbi del tecnico azzurro sono soprattutto in attacco, dove dovrebbe partire titolare il neo convocato Mateo Retegui, a cui il club nerazzurro è interessato.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.

Fonte: Sky Sport 24