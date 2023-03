Di Napoli: «Inter-Juventus, episodi sono due! Arbitri dovrebbero parlare»

Arturo Di Napoli, ex giocatore – tra le altre -, di Inter, Messina e Salernitana, in collegamento con il programma “BepiTV_1” su Twitch, ha commentato l’episodio sul fallo di mano in in Inter-Juventus.

ERRORI ARBITRALI – Di Napoli parla così di Inter-Juventus e i due casi dubbi: «Si eviterebbero tante polemiche se gli arbitri parlassero al termine delle partite, soprattutto nelle partite “di cartello”. Comunicare le scelte e gli eventuali errori, chiunque sbaglia, un calciatore sbaglia i rigori. In Inter-Juventus gli episodi sono due, il VAR però dovrebbe fare chiarezza ed essere da supporto. Se non c’è un dialogo si creano dubbi, ognuno dice la propria senza avere un riscontro su chi commette l’errore».