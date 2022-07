Italia femminile all’ultima spiaggia: col Belgio gara da dentro o fuori

Questa sera l’Italia femminile giocherà l’ultima gara della fase a gironi degli Europei. Match fondamentale, serve vincere e sperare in una non vittoria dell’Islanda contro la Francia

DENTRO O FUORI − Serve la miglior Italia possibile per battere il Belgio e superare il turno agli Europei. Questa sera, le ragazze di Milena Bertolini sono chiamate alla riscossa. Ultima spiaggia contro le belghe per una partita da dentro o fuori. L’Italia femminile ha solamente raccolto un punto durante le prime due gare contro Francia (sconfitta 1-5 e Islanda, 1-1). Adesso tocca solo vincere e sperare in una non vittoria dell’Islanda contro la Francia. In caso, infatti, di parità di punti passerebbero le nordiche per miglior differenza reti.