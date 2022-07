Criscitiello: «Inter, serve un difensore subito! Bremer? Ora no fra 10 giorni»

Michele Criscitiello si è concentrato sul reparto difensivo dell’Inter apparso carente dopo il test contro il Monaco a Ferrara. Serve chiudere Bremer per preparare al meglio la stagione

ALLARME DIFESA − Il commento di Criscitiello sulle necessità dell’Inter: «Inzaghi, sabato sera, è stato molto chiaro. Vuole il difensore ma lo vuole subito. Se volete vendere Skriniar fate pure, tanto ormai è fuori dai giochi ma non possiamo fare una preparazione senza difesa. Poi vai a Ferrara e prendi, almeno dietro, le imbarcate. Sono solo test, certo, ma la difesa deve lavorare da subito altrimenti a Lecce sarai ancora in fase test. Bremer serve subito, non tra dieci giorni. Beppe e Piero lo sanno bene, anche Simone ma siccome sono tutti e tre uomini di calcio sono consapevoli che prendere Bremer oggi non è come prenderlo al 30 luglio. Il tempo passa e alla pinetina bisogna lavorare con quasi tutti gli uomini al completo. Bastoni è il futuro, De Ligt è il presente. Intanto bisogna apprezzare Bremer che, in tutte le sue forme, ha dimostrato di volere l’Inter. Anche per questo non ha senso aspettare. Tra Lugano e Ferrara abbiamo visto una buona Inter e complimenti a Simone che non ha mai snobbato i test dando segnali forti e chiari mettendo subito Lukaku e Lautaro titolari fissi».

Fonte: Tuttomercatoweb