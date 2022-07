Dybala, la Roma prova il sorpasso su Inter e Napoli: offerta (bassa) e attesa – CdS

Come raccontato ieri sera (vedi articolo), c’è la Roma che prova a superare Inter e Napoli nella corsa a Dybala. Il Corriere dello Sport dettaglia l’offerta dando oggi come giorno decisivo.

IL TENTATIVO – La Roma ieri è uscita allo scoperto per Paulo Dybala. Dopo diverse settimane in cui si parlava quasi solo dell’Inter ora sono i giallorossi a provare a prendere l’argentino, svincolatosi da oltre due settimane dalla Juventus. Ieri alle 14, scrive il Corriere dello Sport, incontro fra il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto, l’agente di Dybala Jorge Antun e il manager Carlos Novel, dopo che José Mourinho aveva chiamato l’attaccante per provare a convincerlo. L’offerta romanista è quattro milioni e mezzo più bonus per quattro anni, ben più bassa rispetto alle proposte precedenti (anche dell’Inter). Segnalata poi una clausola rescissoria, non troppo alta per permettere a Dybala di liberarsi anche dopo la prima stagione se le cose non andassero bene. Poi nuovo contatto, fra il responsabile delle operazioni calcistiche della Roma Maurizio Lombardo (ex Juventus) e lo stesso Mourinho che vorrebbe la Joya nel ritiro in Portogallo. Oggi attesa la risposta, il Napoli è tuttora sullo sfondo. Con la Roma che però adesso ha grande fiducia di poter arrivare a Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti