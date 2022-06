Italia Femminile Under-19, convocate 28 ragazze per l’Europeo: ben 5 dell’Inter!

Sono ventotto le calciatrici che il CT Enrico Sbardella ha convocato per il raduno di Tirrenia, in programma dal 13 al 20 giugno al Centro di Preparazione Olimpica. Tra queste il tecnico azzurro sceglierà le venti ragazze che prenderanno poi parte all’Europeo femminile Under 19al via dal 27 giugno in Repubblica Ceca. Tra queste, ben cinque sono dell’Inter.

VENTOTTO CONVOCATE – Il CT Enrico Sbardella convoca ventotto giocatrici per il ritiro dell’Italia Femminile Under-19, tra queste verranno poi scelte le 20 giocatrici che partiranno per la Repubblica Ceca. Nel gruppo delle Azzurrine undici calciatrici classe 2004 e quattro classe 2005.

ITALIA FEMMINILE UNDER-19 – LE CONVOCATE

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter).

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Jenny Requirez (Juventus), Chiara Robustellini (Inter)*, Emma Severini (Napoli), Carola Zannini (Roma).

Centrocampiste: Erin Maria Patrizia Cesarini (Lazio Women), Francesca Colonna (Inter), Nicole Da Canal (Sassuolo), Anastasia Ferrara (Roma)*, Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus).

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Chiara Beccari (Juventus)*, Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Alice Corelli (Roma), Maria Grazia Petrara (Roma), Elisa Pfattner (Juventus).

*La convocazione è subordinata ad eventuali successive chiamate della Nazionale A Femminile

Fonte: FIGC