Stadio Inter-Milan, Di Stefano: «Sesto San Giovanni? Area c’è, Red Bird…»

Sul tema stadio Inter e Milan, il sindaco di Sesto San Giovanni Di Stefano si è pronunciato a favore della costruzione. Inoltre, ha rivelato un particolare sulla nuova proprietà rossonera, Red Bird

TEMA STADIO − Ospite a Sportitalia mercato, il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha aggiornato sulla situazione nuovo impianto: «Saranno Inter e Milan a decidere se vorranno o meno questo percorso. Il comune e la proprietà gli hanno disponibilità. Spazio per un investimento c’è, le infrastrutture ci sono. Stiamo progettando quell’area in modo strategico. So che il nuovo proprietario del Milan è andato a visionare l’area. Ci sta che le squadre facciano altre valutazioni. Noi garantiamo meno tempi, meno burocrazia, le aree sono già predisposte. Tempo 18 mesi per la variante e si possono usufruire. Se Milano non riesce e le società vogliono lo stadio nell’immediato noi ci siamo. Tempi? Prima si parte meglio è».