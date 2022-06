Prima Pagina IN Edicola: Inzaghi rinnova! Lukaku spinge, Skriniar allarme

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi alla firma. Incontro con Marotta: a giorni contratto prolungato fino al 2024. Lo stipendio di Simone passerà da quattro a cinque milioni e mezzo a stagione. Braccio di ferro Romelu-Chelsea. Inter: dal Cagliari ecco Bellanova, Lukaku tiene duro.

TUTTOSPORT

Con la Slovacchia Skriniar KO in Nations League. Allarme all’Inter.