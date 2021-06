Italia, Barella e Jorginho intoccabili: Verratti o Locatelli? Altri 3 dubbi – Sky

L’Italia di Mancini si appresta a sfidare l’Austria nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, in programma sabato alle ore 21.00. Secondo quanto dichiarato da Peppe Di Stefano – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, il CT azzurro ha due intoccabili in mezzo e tre dubbi

INTOCCABILI – L’Italia di Roberto Mancini non può prescindere da Nicolò Barella e Jorginho: «Nel centrocampo dell’Italia Barella e Jorginho sono intoccabili, mentre Manuel Locatelli è la sorpresa e Marco Verratti uno dei più forti al mondo. Locatelli ha riposato ed è fresco per gli ottavi, ma Verratti si è ripreso l’Italia in mano nell’ultima partita giocata. Quindi cosa farà Mancini? Darà continuità al ragazzino ormai cresciuto oppure si affiderà a chi esperienza ne ha già?».

DUBBI – Mancini ha tre dubbi in vista di Italia-Austria: «Poi i tre dubbi legati a chi non sta benissimo: Giorgio Chiellini, in caso di assenza spazio a Francesco Acerbi; Alessando Florenzi, in caso di assenza spazio a Giovanni Di Lorenzo e Domenico Berardi, che potrebbe farcela ma nel caso in cui non fosse così giocherebbe Federico Chiesa. Da quello che ci risulta Berardi tornerà in campo dal 1′ accanto a Lorenzo Insigne e Ciro Immobile».