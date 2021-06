Euro 2020, il mondo Inter dà conferme: tre nerazzurri ancora in bilico

Euro 2020 sta dando certamente continuità ai giocatori dell’Inter impegnati nella competizione. Già qualificati agli ottavi Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Romelu Lukaku, Stefan de Vrij e Valentino Lazaro. Vola agli ottavi anche la Danimarca di Eriksen. Ancora in bilico tre nerazzurri

CAMMINO NERAZZURRO – Euro 2020 sta certamente confermando la grande crescita dei giocatori dell’Inter impegnati nella competizione. L’Italia di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni ha vinto il girone senza alcuna difficoltà così come il Belgio di Romelu Lukaku e l’Olanda di Stefan de Vrij. La Danimarca, nel nome di Christian Eriksen, è volata agli ottavi per la gioia davvero di tutto. L’Austria di Valentino Lazaro, che farà ritorno all’Inter, affronterà proprio l’Italia agli ottavi. Ancora in bilico tre nerazzurri: Milan Skriniar, che domani sfiderà la Spagna con la sua Slovacchia e i due croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che se la vedranno oggi con la Scozia: i vice campioni del mondo hanno solo la vittoria a disposizione per poter passare il turno.