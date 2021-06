Italia-Austria: Barella torna titolare, poche chance per Bastoni – Sky

Domani iniziano gli ottavi di finale di EURO 2020 e l’Italia sarà impegnata nella partita contro l’Austria. Dopo il riposo concesso contro il Galles, Nicolò Barella tornerà in campo dal primo minuto. Poche possibilità per Alessandro Bastoni, che dovrebbe cedere il posto ad Acerbi.

Terminata la fase a gironi, EURO 2020 vive due giorni di pausa. Domani si torna in campo con gli ottavi con Italia-Austria in campo a Wembley. Roberto Mancini, dopo il turn-over nell’ultima partita della fase a gironi contro il Galles, tornerà ai suoi titolarissimi. Secondo “Sky Sport” quindi torna regolarmente in campo Nicolò Barella dopo il riposo contro il Galles. Poche chance invece per Alessandro Bastoni, titolare contro la nazionale britannica: Giorgio Chiellini è ancora indisponibile, ma il posto accanto a Leonardo Bonucci dovrebbe essere occupato da Francesco Acerbi.