Hakimi, Inter in attesa del rilancio: manca ancora un tassello – Sky

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG, ma ancora è presto per parlare di affare fatto. I parigini hanno l’accordo col giocatore, ma l’Inter attende un rilancio per avere la somma richiesta.

Il futuro di Achraf Hakimi sembra essere sempre più lontano da Milano in direzione Parigi. Secondo Luca Marchetti per “Sky Sport” il trasferimento dell’esterno marocchino dall’Inter al PSG è infatti sempre più vicino. Il giocatore ha già l’accordo col club francese che sta limando gli ultimi dettagli con l’Inter. I nerazzurri, che da tempo hanno scelto di sacrificare il giocatore per esigenze di bilancio, hanno fissato un prezzo per l’ex Borussia Dortmund e Real Madrid e aspettano che il PSG raggiunga tale cifra. Si aspetta quindi questo, che il PSG faccia il rilancio decisivo per poter chiudere la faccenda.