Raspadori, interesse Inter: possibile prima idea in un caso

Luca Marchetti ha parlato dell’incontro avvenuto ieri nella sede dell’Inter con gli agenti di Andrea Ranocchia e di Giacomo Raspadori.

INCONTRO – Luca Marchetti, all’interno degli studi di “Sky Sport 24”, ha fatto il punto sull’interesse da parte dell’Inter per Giacomo Raspadori. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato dell’incontro di ieri nella sede del club nerazzurro con gli agenti di Andrea Ranocchia per il rinnovo del difensore che sarà di un anno più uno ovvero con un’opzione a favore della società per l’eventuale prolungamento a fine stagione.

PRIMA IDEA – Gli agenti di Ranocchia sono gli stessi di Giacomo Raspadori. Si è parlato anche dell’attaccante del Sassuolo. I nerazzurri si sono informati sul percorso che potrebbe fare il giocatore neroverde, si è manifestato un interessamento in previsione futura. Non si è parlato di cifre o è iniziata una trattativa, ma si tratta solo di una manifestazione di interesse non tra la società ma con l’agente. In caso di cessioni in attacco, magari Raspadori può essere la prima idea che viene in mente all’Inter.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Marchetti