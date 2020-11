Islanda-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: la scelta...

Islanda-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: la scelta su Pinamonti

Paolo Nicolato Italia Under-21

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Islanda-Italia Under 21, partita valida per le qualificazioni Europei di categoria

FORMAZIONI UFFICIALI – Queste le scelte di Vidarsonn e Nicolato per Islanda-Italia Under 21, partita valida per le qualificazioni Europei di categoria. L’attaccante dell’Inter, Pinamonti, partirà dalla panchina oggi alle ore 14.15. A seguire le formazioni ufficiali:

ISLANDA (4-3-3): Patrik Gunnarson; Sampsted, Thorkelsson, Leifsson, Hordur Gunnarson; Willumsson, Hauksson, Baldursson; Thorsteisson, Gudjohnsen, Johannesson.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Sottil, Scamacca.