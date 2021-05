Inter in nazionale: oggi Italia-San Marino, ma i tre non dal 1′

Bisogna tornare a interessarsi dei giocatori dell’Inter in nazionale, in attesa di Copa América ed Europei. Oggi il primo impegno, con l’amichevole Italia-San Marino alla Sardegna Arena. Mancini, tuttavia, ha dato la formazione ieri (vedi articolo) e non figurano né Barella né Bastoni né tantomeno l’acciaccato Sensi.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, STEFANO SENSI – Italia-San Marino (amichevole) ore 20.45 a Cagliari, Italia