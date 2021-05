Mancini: «Sensi? Mi preoccupa un po’». Domani Italia senza i tre dell’Inter

Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-San Marino, partita in programma domani alle 20.45 a Cagliari. Oltre a dare la formazione, senza giocatori dell’Inter, ha espresso dubbi sulle condizioni di Sensi.

FUORI DAGLI EUROPEI? – Roberto Mancini aggiorna sui giocatori infortunati: «Questi giorni di lavoro sono stati importanti per valutare le condizioni fisiche dei giocatori. Lo staff medico si sta prendendo cura degli infortunati: Lorenzo Pellegrini sta migliorando molto, Marco Verratti sta recuperando più velocemente del previsto mentre Stefano Sensi è da valutare in questi giorni. Penso che Verratti ce la possa fare, è migliorato molto negli ultimi quindici giorni. Sensi mi preoccupa un po’». Questa la formazione titolare annunciata da Mancini per Italia-San Marino: Cragno; Toloi, G. Mancini, Ferrari, Biraghi; Cristante, Pessina, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo.