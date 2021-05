Inter-Inzaghi per dare continuità al lavoro di Conte: tutto in una notte – CdS

Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, è successo tutto in una notte. Il tecnico giusto per dare continuità al lavoro di Antonio Conte.

NUVOVO TECNICO – Simone Inzaghi all’Inter, era il vero piano B della società dopo Massimiliano Allegri. Nella notte tra mercoledì e giovedì l’affondo decisivo. Il tecnico piacentino firmerà un contratto biennale di 4 milioni a stagione più eventuali bonus. Inzaghi è senza dubbio un allenatore in crescita, che negli ultimi anni è riuscito a dare una continuità anche alla sua Lazio, mantenendola comunque in alto. Inoltre, la società nerazzurra è convinta che possa comunque essere una carta vincente. Poi c’è anche l’aspetto tattico: il suo modulo di riferimento, difatti, è il 3-5-2, lo stesso di Antonio Conte. Quindi pochi stravolgimenti, anzi, Inzaghi predilige una mediana più tecnica quindi chissà che Eriksen non possa venire ulteriormente valorizzato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

