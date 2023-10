Inghilterra-Italia, tre dell’Inter dal 1′! La probabile – Sky

Inghilterra-Italia è in programma domani sera alle 20:45. Gli azzurri di Spalletti si giocano la qualificazione ad Euro 2024. Le possibili scelte del CT azzurro secondo Sky Sport

SCELTE – Italia in campo domani sera a Wembley contro l’Inghilterra, campo su cui nel 2021 gli Azzurri hanno conquistato l’Europeo. In vista del match il CT Spalletti, secondo Sky Sport, dovrebbe impiegare ben tre calciatori dell’Inter dal 1′: Acerbi in difesa ed il duo Barella/Frattesi a centrocampo. Panchina per Darmian, Bastoni, a cui Spalletti dovrebbe preferire Scalvini, e Dimarco, con Udogie è in vantaggio per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Frattesi, Cristante, Barella; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.