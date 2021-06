Inghilterra-Germania 2-0, ancora Sterling! Kane primo sigillo

Si è appena concluso il settimo ottavo di finale di EURO 2020. Allo stadio Wembley di Londra, termina 2-0 Inghilterra-Germania, decisa dal terzo gol in questa competizione di Raheem Sterling e dal primo sigillo di Harry Kane. Ai quarti ci sarà la vincitrice della sfida tra Svezia e Ucraina, in programma alle 21.

IT’S COMING HOME – Si è appena concluso con il risultato di 2-0 il big match Inghilterra-Germania, valevole per gli ottavi di finale di EURO 2020. Dopo un primo tempo a reti inviolate, succede tutto nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Ad aprire le marcature ci pensa Raheem Sterling, al terzo centro in quattro partite in questa competizione. Poco dopo è ancora lui il protagonista, ma questa volta in negativo: palla sanguinosa persa a centrocampo che fa ripartire Thomas Müller, l’attaccante tedesco in contropiede si presenta davanti al portiere avversario ma apre troppo il tiro e la palla finisce a lato. All’86’ arriva finalmente il primo centro di Harry Kane in questo Europeo: colpo di testa dell’attaccante del Tottenham che segna il 2-0 finale. La squadra del CT Southgate sarà impegnata ai quarti di finale con la vincente dell’ultimo ottavo, in programma questa sera alle 21: Svezia-Ucraina.