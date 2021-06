Onana, opportunità Inter nata da discorsi per Bellerin. Solo a zero – Sky

André Onana, come già anticipato nella giornata di oggi (vedi articolo) è un nuovo obiettivo per la porta dell’Inter. Un nome uscito dai contatti dei nerazzurri con l’agente di Hector Bellerin, lo stesso del portiere dell’Ajax. Ma solo dal prossimo anno. Come sottolineato da Luca Marchetti di “Sky Sport”, infatti, al momento il giocatore costa ben 30 milioni di euro.

NUOVA OPPORTUNITÀ – André Onana è una nuova opportunità di mercato per l’Inter. Il portiere dell’Ajax (vedi video) è al momento fermo per una squalifica per doping fino a novembre, ma può lasciare Amsterdam a parametro zero dal prossimo anno. Luca Marchetti di “Sky Sport” ha fatto il punto della situazione, svelando anche un piccolo retroscena: «Al momento il giocatore è fermo per problemi di doping. È un’occasione per l’Inter perché va in scadenza di contratto il prossimo anno. Al momento l’Ajax ne fa una valutazione di 30 milioni di euro, per questo i nerazzurri vogliono aspettare e proveranno a ingaggiarlo a parametro zero. Il suo nome, tra l’altro, è uscito nei discorsi di mercato per Hector Bellerin, dal momento che i due condividono lo stesso agente».