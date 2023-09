Frattesi fa vincere l’Italia! Decisiva la doppietta con l’Ucraina

È Frattesi a dare la prima vittoria a Spalletti come commissario tecnico dell’Italia. Per il centrocampista dell’Inter doppietta, per gli Azzurri un fondamentale 2-1 contro l’Ucraina.

DECISIVO – L’Italia aggancia l’Ucraina al secondo posto e mette meno a rischio la qualificazione agli Europei. Al Meazza finisce 2-1, un successo fondamentale. A sbloccare il risultato è Davide Frattesi, al 12′ per il suo primo gol di serata. Questo perché il centrocampista dell’Inter fa poi doppietta al 29′, coronando una grande prestazione. L’Ucraina torna in partita al 41′, con Andriy Yarmolenko al termine di una serie di rimpalli. Non benissimo (tutt’altro) Federico Dimarco nella circostanza. L’esterno esce poi al 58′, per l’ex Inter Cristiano Biraghi. Dieci minuti più tardi Manuel Locatelli prende la traversa al termine di un’azione concitata. L’Italia spreca tanto e tiene gli avversari in partita, senza però rischiare. Nicolò Barella esce all’84’ (per Bryan Cristante), con Frattesi novanta minuti per Alessandro Bastoni mentre resta in panchina Matteo Darmian.