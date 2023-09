Con Arnautovic l’Austria replica a… Lukaku! Trionfo in Svezia

L’Austria vince 1-3 in Svezia e si mantiene al primo posto a pari punti col Belgio, che batte 5-0 l’Estonia con doppietta di Lukaku. Così come l’ex centravanti dell’Inter due gol anche per Arnautovic.

A SEGNO DUE VOLTE – Gran vittoria dell’Austria, che con una ripresa di spessore ha la meglio della Svezia per 1-3. All’intervallo 0-0 alla Friends Arena, poi sblocca Michael Gregoritsch al 53′. Diventa poi decisivo Marko Arnautovic, aprendo la doppietta al 56′ con un tiro a incrociare e proseguendo al 69′ su rigore. Inutile la rete di Emil Holm dell’Atalanta al 91′ per la Svezia. Per Arnautovic stasera due volte a bersaglio, come Davide Frattesi in Italia-Ucraina.