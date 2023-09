Frattesi: «Mettere in difficoltà Inzaghi? Certo! Mi serve per lavorare»

È Frattesi l’uomo di serata per l’Italia, dopo il 2-1 contro l’Ucraina di stasera al Meazza. Appena finita la partita, il centrocampista dell’Inter ha commentato l’exploit a Rai Sport rispondendo anche a una domanda sul suo impiego.

BENISSIMO – Sette presenze e tre gol per Davide Frattesi con l’Italia. Le sue parole dopo la doppietta all’Ucraina: «Diciamo che l’importante è portare sempre a casa il risultato, quando si prendono i tre punti in una partita così importante meglio. Mettere in crisi Simone Inzaghi per il derby? Chiaramente. Poi il mister è normale che faccia certe scelte, devo migliorare ancora tanto ci sta che non sia al livello dei titolari. Questo però lo so e mi è di aiuto, perché così lavoro ancora di più».