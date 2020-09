FOTO – Norvegia-Austria, Valentino Lazaro tifa dalla distanza

Valentino Lazaro Austria-Israele

Valentino Lazaro, esterno dell’Inter in prestito al Borussia Mönchengladbach, è attualmente fermo per infortunio. L’austriaco ci ha comunque tenuto a sostenere i suoi compagni di Nazionale dalla “distanza” in vista di Norvegia-Austria.

A DISTANZA – Niente Norvegia-Austria per Valentino Lazaro, infortunatosi dopo il suo passaggio in prestito dall’Inter al Borussia Mönchenglabach. L’esterno di proprietà nerazzurra ha comunque voluto far sentire il suo sostegno per i suoi compagni di Nazionale, con un post sul suo profilo ufficiale “Twitter”. “Forza ragazzi!” queste le sue parole che – fino a ora – stanno portando fortuna alla nazionale rosso-bianco-rossa, avanti per 0-1 a fine primo tempo.