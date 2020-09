Sensi, ritorno al gol! Sua la rete del momentaneo pari in Italia-Bosnia

Sensi

Dopo il ritorno in campo da titolare in seguito ai continui infortuni che ne hanno compromesso la stagione all’Inter, Stefano Sensi ha anche trovato la via del gol in Italia-Bosnia. Suo, infatti, la rete del momentaneo pareggio nella sfida di UEFA Nations League.

RITORNO AL GOL – Ritorno da titolare con tanto di gol per Stefano Sensi. Al 68′ di Italia-Bosnia, il centrocampista dell’Inter ha infatti concluso in rete un assist dalla sinistra, aiutato anche dalla decisiva deviazione della difesa bosniaca. In ogni caso un grande momento per l’ex Sassuolo, una piccola rivalsa in seguito agli infortuni che ne hanno compromesso la stagione in nerazzurro. Nella speranza che sia solo la prima di una lunga serie di gioie.