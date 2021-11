FOTO – De Vrij e l’infortunio con l’Olanda: il segnale che lancia l’allarme

De Vrij, come da principale notizia di stasera, ha dovuto lasciare il campo al 90′ di Montenegro-Olanda per un infortunio muscolare. La foto del difensore dell’Inter a terra dopo il problema fisico non fa certo ben sperare.

GROSSO GUAIO – Per Stefan de Vrij l’augurio è che possa essere solo un risentimento muscolare e non una lesione. Che sia un infortunio alla coscia destra ormai è fuori discussione, che sia a rischio per Inter-Napoli di domenica 21 pure. Louis van Gaal, poco fa, ha confermato come il difensore non giocherà la partita fra Olanda e Norvegia di martedì (vedi articolo). Sarà quindi lo staff medico dell’Inter, in questi giorni, a dare un responso chiaro sulle sue condizioni.

Stefan de Vrij is injured, surely out for the game vs Norway too now. De Ligt replaces him.. pic.twitter.com/L1TbBZZpS2 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 13, 2021

La foto, tratta dall’account Twitter TheEuropeanLad, mostra de Vrij toccarsi la parte posteriore della coscia destra appena uscito dal campo. Dal momento dell’infortunio erano passati venti secondi, al suo posto è entrato Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus è scontato che lo sostituirà nella gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Ma all’Inter ora interessa capire per quanto starà fuori, perché dopo il Napoli c’è lo Shakhtar Donetsk in Champions League…