Napoli, tutti negativi i tamponi dopo la positività di Demme al COVID-19

A otto giorni dall’Inter il Napoli deve valutare di nuovo la questione contagi, dopo che Demme è risultato positivo al COVID-19 (vedi articolo). La società annuncia che il primo giro di tamponi è negativo.

NUOVO CONTROLLO – Il Napoli, come da protocollo, ha fatto svolgere dei test all’intero gruppo squadra dopo la positività di Diego Demme. “Tutti negativi al COVID-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”, il post via Twitter della società partenopea. Per la rosa a disposizione di Luciano Spalletti nei prossimi giorni proseguirà il monitoraggio, in attesa di sfidare l’Inter domenica alle ore 18 al Meazza. Dove il Napoli sarà di certo privo di Demme perché deve rispettare l’isolamento.