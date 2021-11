Van Gaal (CT Olanda): «Infortunio de Vrij? Da escludere giochi martedì»

De Vrij torna all’Inter per via dell’infortunio accusato stasera in Montenegro-Olanda 2-2 (vedi articolo). A confermare che il difensore non sarà a disposizione della sua nazionale è il commissario tecnico van Gaal, parlando a NOS Sport da Pogdorica.

INFORTUNIO NON LIEVE – Stefan de Vrij non giocherà Olanda-Norvegia, la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali che si giocherà martedì alle ore 20.45 al De Kuip di Rotterdam. Il difensore è uscito al 90′ per infortunio e farà ritorno all’Inter: sarà lo staff medico nerazzurro a valutare l’entità del problema alla coscia destra. Il commissario tecnico dell’Olanda, Louis van Gaal, parlando a NOS Sport al termine della partita di Podgorica conferma: «Da escludere che de Vrij possa giocare martedì». Poche parole, ma che fanno capire come l’infortunio non sia qualcosa di poco conto. Ora l’allarme si sposta a Inter-Napoli…