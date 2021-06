Europei, domani il via: 8 convocati (+1) dell’Inter, le partite dei nerazzurri

Gli Europei inizieranno domani dallo Stadio Olimpico di Roma, con Turchia-Italia come partita inaugurale. Sono otto i convocati dell’Inter per EURO 2020, di cui due negli Azzurri che saranno subito protagonisti. Ecco le partite della fase a gironi che vedranno nerazzurri impiegati: con loro anche Lazaro, di ritorno dal prestito al Borussia Monchengladbach.

EUROPEI UEFA EURO 2020 – LE PARTITE CON GIOCATORI DELL’INTER

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Turchia-Italia (1ª giornata Gruppo A) venerdì 11 giugno ore 21 a Roma, Italia; Italia-Svizzera (2ª giornata Gruppo A) mercoledì 16 giugno ore 21 a Roma, Italia; Italia-Galles (3ª giornata Gruppo A) domenica 20 giugno ore 18 a Roma, Italia

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Inghilterra-Croazia (1ª giornata Gruppo D) domenica 13 giugno ore 15 a Londra, Inghilterra; Croazia-Repubblica Ceca (2ª giornata Gruppo D) venerdì 18 giugno ore 18 a Glasgow, Scozia; Croazia-Scozia (3ª giornata Gruppo D) martedì 22 giugno ore 21 a Glasgow, Scozia

STEFAN DE VRIJ – Olanda-Ucraina (1ª giornata Gruppo C) domenica 13 giugno ore 21 ad Amsterdam, Olanda; Olanda-Austria (2ª giornata Gruppo C) giovedì 17 giugno ore 21 ad Amsterdam, Olanda; Macedonia del Nord-Olanda (3ª giornata Gruppo C) lunedì 21 giugno ore 18 ad Amsterdam, Olanda

CHRISTIAN ERIKSEN – Danimarca-Finlandia (1ª giornata Gruppo B) sabato 12 giugno ore 18 a Copenaghen, Danimarca; Danimarca-Belgio (2ª giornata Gruppo B) giovedì 17 giugno ore 18 a Copenaghen, Danimarca; Russia-Danimarca (3ª giornata Gruppo B) lunedì 21 giugno ore 21 a Copenaghen, Danimarca

VALENTINO LAZARO – Austria-Macedonia del Nord (1ª giornata Gruppo C) domenica 13 giugno ore 18 a Bucarest, Romania; Olanda-Austria (2ª giornata Gruppo C) giovedì 17 giugno ore 21 ad Amsterdam, Olanda; Ucraina-Austria (3ª giornata Gruppo C) lunedì 21 giugno ore 18 a Bucarest, Romania

ROMELU LUKAKU – Belgio-Russia (1ª giornata Gruppo B) sabato 12 giugno ore 21 a San Pietroburgo, Russia; Danimarca-Belgio (2ª giornata Gruppo B) giovedì 17 giugno ore 18 a Copenaghen, Danimarca; Finlandia-Belgio (3ª giornata Gruppo B) lunedì 21 giugno ore 21 a San Pietroburgo, Russia

MILAN SKRINIAR – Polonia-Slovacchia (1ª giornata Gruppo E) lunedì 14 giugno ore 18 a San Pietroburgo, Russia; Svezia-Slovacchia (2ª giornata Gruppo E) venerdì 18 giugno ore 15 a San Pietroburgo, Russia; Slovacchia-Spagna (3ª giornata Gruppo E) mercoledì 23 giugno ore 18 a Siviglia, Spagna