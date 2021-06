Capuano ha parlato dagli studi di Sportitalia, nel corso di “Sportitalia Mercato”, della situazione mercato dell’Inter. Tra i temi discussi dal giornalista di “Panorama”, la cessione di Hakimi e la certezza Marotta, che avrà sicuramente qualche strategia per affidare una squadra competitiva a Inzaghi

SITUAZIONE DI STALLO − Giovanni Capuano ritiene la situazione mercato dell’Inter poco chiara: «Credo che l’Inter le certezze le abbia avute, con la famosa quota 70 milioni da raggiungere, come detto da Steven Zhang, sempre con una cessione importante. Ho l’impressione che la situazione sia un po’ sospesa, dal punto di vista sportivo. Non c’è nessun senso nella cessione di Achraf Hakimi. Il fattore tempo è un problema, chiunque tratti con l’Inter sa che ci sono delle richieste e dei conti. Beppe Marotta è, però, una certezza e dunque avrà qualche strategia in caso di cessione del marocchino per affidare a Simone Inzaghi una squadra competitiva».