Dendoncker dà ragione a Lukaku, che in una recente intervista ha detto come il Belgio che sabato inizierà gli Europei sia meglio di quello arrivato terzo ai Mondiali del 2018. Ecco le sue parole a RTBF.

OBIETTIVO VITTORIA – Leander Dendoncker sta dalla parte di Romelu Lukaku, sulle potenzialità del Belgio: «Credo che abbia ragione, in relazione a quando ha detto che siamo più forti del 2018. Lo stato di forma dei giocatori è migliorato, e abbiamo anche più esperienza. È vero che può essere ora o mai più per vincere qualcosa. Sarà il commissario tecnico a decidere chi scenderà in campo, non certo io. Non sento molto la pressione, cerco di restare calmo».

Fonte: RTBF