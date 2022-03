Eriksen: «Felice di tornare con la Danimarca. Voglio dimostrare una cosa»

Eriksen è tornato a disposizione della Danimarca, anche se il suo rientro in nazionale è stato rallentato dalla positività al COVID-19. L’ex centrocampista dell’Inter, alla TV danese DR, dà le sue sensazioni in vista del “secondo debutto”.

UN ALTRO PASSAGGIO – Su Christian Eriksen il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha confermato come sia pronto per l’amichevole di martedì prossimo con la Serbia a Copenaghen (vedi articolo). Ossia lo stadio dove ha avuto l’arresto cardiaco il 12 giugno di un anno fa. Lo stesso ex Inter dà le sue sensazioni: «Tornare al Parken sarà un’emozione speciale, sia per i pensieri sia per i tifosi e i compagni di squadra. Ringrazio i dottori, ovviamente senza di loro non sarei riuscito a tornare senza che mi potessero succedere cose brutte. Sono stato fortunato con i medici e la diagnosi, ora sono pronto a giocare di nuovo. Questo ovviamente mi ha dato la spinta per tornare alla vita che avevo prima».

SECONDA VITA – Eriksen è contento per poter vestire di nuovo la maglia della Danimarca: «Mi sento bene, sono molto felice di tornare con la nazionale. È passato del tempo, ma sono contento di esserci di nuovo. Non è stato un periodo facile, con la mia famiglia ne ho parlato a lungo ma ho affrontato la situazione e quando le cose funzionano poi c’è l’occasione di tornare alla vita di prima. Devo dimostrare di non aver dimenticato come si gioca a calcio e che sono lo stesso giocatore di sempre. L’ho dimostrato al Brentford, ora voglio farlo anche con la Danimarca».