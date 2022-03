Hakimi non ne può più del PSG! Scelta presa un anno dopo l’addio all’Inter

Hakimi si è già stancato del PSG, appena un anno dopo l’acquisto dall’Inter per poco meno di settanta milioni. Su RMC Sport in Francia si fa il punto sul laterale marocchino, a questo punto sul mercato.

VIA D’USCITA – Per Achraf Hakimi, già a inizio settimana (vedi articolo), si era parlato di dissapori con lo spogliatoio del PSG. La situazione risulta essere precipitata: dalla Francia il giornalista Daniel Riolo, senza fare troppi giri di parole, afferma come l’ex Inter non ne possa più del club parigino. Troppo pesante il mancato rapporto soprattutto coi sudamericani, con cui non si parla più. Per Hakimi c’è la volontà di trovare una situazione d’uscita immediata, ossia lasciare il PSG a fine stagione.