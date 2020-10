Eriksen: “Danimarca, vittoria speciale. Cambio sul rigore? Vi spiego”

Eriksen ha segnato l’unico gol con cui la Danimarca ha vinto 0-1 a Wembley contro l’Inghilterra (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha parlato alla TV danese Kanal 5 per commentare il trionfo della sua nazionale in UEFA Nations League, spiegando anche il motivo per cui ha cambiato modo di battere il rigore.

QUALCOSA DI PIÙ – Christian Eriksen questa sera ha giocato la sua partita numero cento con la maglia della Danimarca. Per il giocatore dell’Inter terzo gol consecutivo in altrettante apparizioni durante questa sosta per le nazionali: «È una vittoria speciale, non battevamo l’Inghilterra a Wembley da trentasette anni. Come ho deciso di tirare il rigore? Ho calciato otto volte su dieci dall’altra parte, quindi era ora di provare qualcosa di nuovo. Mi sono sentito pronto e ho battuto al centro. Ora abbiamo delle possibilità, non so se sia stata la squadra migliore ad aver vinto ma è un ottimo risultato».

