Bonucci: “Barella ha fatto quello che sa fare. 3-0 Juventus a tavolino…”

Leonardo Bonucci

Bonucci, in campo questa sera a Bergamo in Italia-Olanda 1-1 (vedi articolo), è stato intervistato da Rai Sport nel post partita della sfida di UEFA Nations League. Il difensore della Juventus ha parlato della prestazione di Barella, così come del 3-0 a tavolino dei bianconeri sul Napoli.

MERCOLEDÌ MOVIMENTATO – Leonardo Bonucci parla a Rai Sport nel post partita di Italia-Olanda 1-1: «Nicolò Barella? Ha alternato grandi chiusure a errori, ha poi però fatto anche quel grande assist per il gol. Ha fatto quello che sa fare: correre, contrastare e giocare a calcio. Questa nazionale si è sempre affidata ai tre palleggiatori, Barella, Jorginho e Marco Verratti, facendo grandi cose: adesso abbiamo grandi soluzioni per le sostituzioni, questo ci fa guardare avanti con fiducia. Juventus-Napoli 3-0 a tavolino? Sono semplicemente le regole, noi ci siamo attenuti a quelle. C’è un regolamento scritto».