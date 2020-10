Eriksen ancora in gol con la Danimarca: 0-1. Inghilterra in 10 e KO

Poulsen Eriksen Danimarca

Christian Eriksen continua a faticare con la maglia dell’Inter, ma il trequartista resta il perno della Danimarca. Il trequartista segna ancora con la sua Nazionale, nella partita di Nations League contro l’Inghilterra. Riviviamo le fasi salienti del match

ANCORA IN GOL – Eriksen ancora in evidenza con la sua Nazionale. Il trequartista ha segnato su rigore lo 0-1 contro l’Inghilterra. I padroni di casa sono subito penalizzati dall’espulsione di Maguire per doppia ammonizione al 32esimo del primo tempo. Poi il centrocampista dell’Inter, al 35esimo, sblocca la partita su rigore. L’Inghilterra, con l’uomo in meno, non riesce più a rientrare in partita: finisce 0-1 per la Danimarca. Eriksen gioca tutto il match.