Dumfries: «Olanda, ultima settimana difficile. Svelo la mia forza»

Dumfries ieri è tornato protagonista con l’Olanda, mettendo a referto due assist nella vittoria per 3-0 contro Gibilterra (vedi articolo). Il laterale dell’Inter, a Voetbal International, racconta le difficoltà per arrivare al doppio impegno con la nazionale.

IL CASO – Alla vigilia di Francia-Olanda, finita 4-0 venerdì scorso, ben cinque giocatori si sono ammalati dovendo abbandonare il ritiro. Fra questi non Denzel Dumfries, che quattro giorni fa non è sceso in campo perché squalificato. È tornato ieri e ha fatto due assist nella partita contro Gibilterra, finita 3-0 nonostante cinquantuno tiri complessivi degli Oranje: «Non è facile quando le squadre avversarie si piazzano davanti alla porta. Il nostro gioco è stato buono e cercavamo sempre il gol, ma avremmo potuto gestire meglio le occasioni create. Il risultato poteva anche essere più rotondo, ma è una vittoria che pesa dopo una settimana difficile. Improvvisamente abbiamo visto tanti giocatori che si sono ammalati, non è mai bello soprattutto quando si avvicina una partita. Siamo andati in Francia per vincere, ma non ha funzionato».

IL CAMBIO – Dopo i Mondiali l’Olanda è passata da Louis van Gaal a Ronald Koeman. Dumfries dà un giudizio: «Abbiamo analizzato e parlato, possiamo ancora crescere. Sono cresciuto col 4-3-3, quindi il modulo mi va bene, poi anche il 5-3-2 di Louis van Gaal aveva dei vantaggi: lì avevo un ruolo più offensivo, ora devo arrivarci e cercare la sovrapposizione al momento giusto. Penso sia qui che risiede la mia forza. Entrambi i commissari tecnici sono molto esigenti, si aspettano una buona prestazione, e hanno un curriculum di spessore. Dobbiamo essere professionali, con loro la nazionale olandese ha imparato molto».

Fonte: vi.nl