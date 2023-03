Inter-Fiorentina, San Siro verso sold out! Gli spettatori attesi sabato

Si va verso il sold out a San Siro sabato 1 aprile alle ore 18 per Inter-Fiorentina, match valido per la 28ª giornata di Serie A.

SPETTATORI – A seguire il comunicato pubblicato dall’Inter sul proprio sito sugli spettatori attesi sabato 1 aprile alle ore 18 a San Siro per il match contro la Fiorentina. “Si attende un’altra serata tutta nerazzurra a San Siro: sabato 1 aprile sono attesi oltre 70mila spettatori per Inter-Fiorentina, match valevole per la 28ª giornata di campionato“.

BIGLIETTI – “Per il primo match casalingo del mese di aprile che avrà inizio alle ore 18 i biglietti sono ancora in vendita libera su inter.it/tickets. Restano ancora le ultimissime disponibilità tra i vari settori dello stadio“.

VENDITA – “Aprile sarà un mese intenso e ricco di sfide. Procede a ritmo sostenuto anche la vendita di Inter-Monza di sabato 15 aprile e del lunch match Inter-Lazio di domenica 30 aprile ore 12.30“.

Fonte: Inter.it