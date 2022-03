Dumfries confeziona l’assist del pareggio in Olanda-Germania senza Gosens

Dumfries è diventato inamovibile per l’Olanda e lo dimostra di partita in partita. Stavolta l’esterno destro dell’Inter contro la Germania riesce a essere decisivo con l’assist che permette di fissare il risultato sull’1-1

PAREGGIO INTERNO – Ad Amsterdam il gol di Thomas Muller (Bayern Monaco) al 46′ del primo tempo viene pareggiato al 68′, quando Steven Bergwijn (Tottenham) trova la triangolazione vincente per andare in rete. Decisivo nell’azione il compagno Denzel Dumfries, autore dell’assist. L’esterno destro dell’Inter resta in campo per tutta la durata dell’amichevole Olanda-Germania, terminata 1-1 quasi a sorpresa. Per lunghi tratti meglio la Germania che l’Olanda padrona di casa. Da ricordare che nella squadra tedesca non figurava Robin Gosens, uno dei pochi nazionali rimasti a Milano con Simone Inzaghi (vedi articolo). Con il gol di Edin Dzeko (vedi articolo) e l’assist di Dumfries, l’Inter può dirsi soddisfatta di questo martedì internazionale.