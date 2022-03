Dzeko incredibile: il n.9 dell’Inter entra e segna il gol-vittoria per la Bosnia!

Dzeko riesce a essere protagonista con la maglia della sua nazionale pure quando non gioca dall’inizio. L’attaccante dell’Inter è decisivo dalla panchina nell’1-0 di Bosnia-Lussemburgo

ENTRA E SEGNA – Oltre all’Italia (vedi articolo), c’è gioia anche per la Bosnia Erzegovina nella sua ultima partita di questa sosta. L’iniziale panchina per Edin Dzeko stupisce ma serve poco al centravanti dell’Inter per dimostrare il suo peso in nazionale. Entrato al 66′ al posto del compagno Smail Prevljak (Eupen), il numero 9 nerazzurro impiega esattamente venti minuti per trovare la via del gol. L’1-0 di Bosnia-Lussemburgo completa la sosta anche per Dzeko, protagonista assoluto dell’amichevole internazionale anche dalla panchina.