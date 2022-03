Dzeko: «Alla fine ho spinto io il pallone! Non mi danno fastidio le critiche»

Dzeko è entrato e ha fatto gol nell’amichevole Bosnia-Lussemburgo di stasera (vedi articolo). A fine partita l’attaccante dell’Inter si è fermato a parlare con Nova TV.

DECISIVO – Edin Dzeko ha risolto l’amichevole Bosnia-Lussemburgo con un gol all’86’: «Era importante che qualcuno spingesse il pallone in rete, alla fine l’ho spinto io. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro grandi occasioni, ma non abbiamo segnato. Certamente ci sono dei giovani, è normale che gli serva fiducia. Non è stata una partita facile, ma l’importante è che abbiamo vinto. Il Lussemburgo non è più la stessa squadra di sette o otto anni fa, sembrano avere un’idea e sapere come giocare. Bisogna analizzare bene queste due partite, se possiamo migliorare per l’UEFA Nations League credo che faremo progressi. I tifosi? C’erano molti bambini, hanno chiamato a raccolta tutti i giocatori. Sono abituato alle critiche e agli applausi, non mi dà fastidio ma ovviamente uno è più felice quando si viene applauditi che quando si ricevono i fischi. Significa più per i giovani che per me».

