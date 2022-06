De Vrij vince al 94’ nella prima da capitano con l’Olanda: ribaltone in Galles

De Vrij stasera ha giocato per la prima volta da capitano dell’Olanda. Il difensore dell’Inter ha visto i suoi subire nel recupero il pari del Galles, ma poi ci ha pensato Weghorst al 94’: 1-2 il finale a Cardiff.

SUCCEDE DI TUTTO – Con Stefan de Vrij capitano, l’Olanda vince 1-2 in Galles e va in testa da sola al Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, vista la pesante sconfitta (6-1) della Polonia col Belgio. Al Millennium Stadium di Cardiff succede tutto nel secondo tempo, con Teun Koopmeiners che sblocca al 50’. Bello il tiro dai venti metri del centrocampista dell’Atalanta, su assist di Jerdy Schouten. Il Galles però non si arrende e pareggia nel secondo dei cinque minuti di recupero: cross da destra di Connor Roberts e di testa Rhys Norrington-Davies sovrasta Hans Hateboer (schierato al posto di Denzel Dumfries, rimasto in panchina tutta la partita) per l’1-1. Tutto finito? No, perché al 94’ crossa Cody Gakpo e con un gran tuffo incorna Wout Weghorst per il nuovo vantaggio dell’Olanda. Con grande gioia di de Vrij.