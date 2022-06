Cambiaso ma non solo: l’Inter ne ha bloccati tre! Sceglie chi formalizzare – SI

Nel pomeriggio Bia, agente di Cambiaso, ha avuto un incontro in sede all’Inter (vedi articolo). Pedullà, nel suo spazio Social iPed su Sportitalia, annuncia come oltre al laterale del Genoa siano stati bloccati altri due giocatori.

CHI ARRIVA? – È stato un mercoledì molto frenetico a livello di mercato per l’Inter, soprattutto per la questione Paulo Dybala. Ci sono però anche altre operazioni, sulle quali si esprime Alfredo Pedullà: «L’Inter ne ha bloccati tre, Raoul Bellanova, Andrea Cambiaso e Kristjan Asllani. Bellanova e Asllani sono due operazioni che devono essere solo formalizzate, Bellanova è l’alternativa per Denzel Dumfries se non dovessero arrivare offerte folli, assieme a Matteo Darmian, e Asllani perché è un predestinato. L’Inter ha lavorato molto bene perché sapeva che c’erano altri due club, fra cui il Milan. Ha il sì del giocatore e di Fabrizio Corsi, deve solo formalizzare».