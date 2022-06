VIDEO – Dybala si avvicina all’Inter: agenti in sede per il primo vero round

L’attesa per Paulo Dybala sta per finire. L’agente Jorge Antun, in compagnia del collega intermediario Giacomo Petralito (vedi video), si è palesato ufficialmente presso la sede dell’Inter a Milano. Si tratta del primo vero incontro per discutere del contratto di Dybala con l’Inter, che ora fa sul serio. Di seguito il video dei colleghi di Sky Sport

