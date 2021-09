De Vrij non ferma Haaland: per l’Olanda pari in Norvegia. Dumfries 2′

De Vrij ha giocato in Norvegia-Olanda, partita del Gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali. Il difensore dell’Inter non è riuscito a fermare Haaland, che ha firmato il gol dell’1-1. Dumfries subentra nel finale.

NIENTE DA FARE – Anche l’Olanda deve arrendersi alla legge di Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund firma l’ennesimo gol del suo inizio di stagione e permette alla Norvegia di strappare un punto nel match di Oslo. Lo fa al 20′, per il momentaneo 1-0. Poi pareggia Davy Klaassen al 37′, mentre nella ripresa il risultato di 1-1 non cambia più. In campo per tutto l’incontro Stefan de Vrij, mentre Denzel Dumfries è subentrato nel secondo dei quattro minuti di recupero. L’Olanda scenderà di nuovo in campo nelle qualificazioni sabato alle 20.45 a Eindhoven col Montenegro, che ha fermato in pieno recupero la Turchia di Hakan Calhanoglu (vedi articolo).