Francia-Bosnia finisce in pareggio: a Dzeko risponde Griezmann

Dzeko è stato protagonista di un’ottima prestazione in Francia-Bosnia, realizzando anche il gol del momentaneo vantaggio dei bosniaci.

PAREGGIO – Francia-Bosnia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, è andata in scena allo Stade de La Meinau di Strasburgo. Il match è terminato 1-1. La Bosnia era passata in vantaggio grazie al gol del bomber dell’Inter Edin Dzeko, su assist di Ermedin Demirovic, al 36′. Immediato il pareggio dei transalpini con Antoine Griezmann al 40′. Nel secondo tempo, la squadra di Didier Deschamps è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Jules Koundé. Il risultato non è più cambiato, un punto a testa per le due squadre.