Russia-Croazia, 90 minuti per Brozovic. Perisic sostituito da un ex Inter

Perisic e Brozovic sono stati impegnati nel match Russia-Croazia. 90 minuti per il centrocampista, sostituzione nel secondo tempo per l’esterno.

PARI – Al Luzhniki Stadium di Mosca si è giocata Russia-Croazia, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il match ha visto protagonisti due giocatori dell’Inter: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. L’esterno classe ’89 ha giocato 75′ prima di essere sostituito dall’ex interista Marko Livaja. Per il centrocampista centrale invece la solita partita da 90′ e tanti chilometri macinati. Il match è finito con uno scialbo 0-0 con le due squadre che si sono divise la posta, 1 punto a testa in classifica.