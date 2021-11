De Vrij, infortunio al 90’ di Montenegro-Olanda. E Mondiali rinviati

– L’diaffronta ilin trasferta nel match del Gruppo G diverso. Nel primo tempo sono gli Oranje a passare in vantaggio conche trasforma un calcio di rigore al 25′. Il giocatore delsi ripete nella ripresa, realizzando una doppietta al 54′ su assist dalla destra di Dumfries.accorcia le distanze per i padroni di casa all’82’. Il pareggio arriva 4′ più tardi e porta la firma di. Al 90′ infortunio per de Vrij che deve lasciare il campo per un fastidio alla coscia, al suo posto entra. Il match si chiude sul 2-2. L’Olanda si fa rimontare dal doppio vantaggio e va a 20 punti in classifica, sempre in testa davanti alladi vedi articolo ) e alla, entrambe a 18. 90′ in campo, con un assist e un’ammonizione al 42′, per Dumfries.