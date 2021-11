Lautaro Martinez già decisivo in Inter-Napoli… con Spalletti in panchina

Lautaro Martinez ha già realizzato tre reti al Napoli nella sua carriera con la maglia dell’Inter. La prima in assoluto, con Spalletti in panchina, è forse quella più curiosa.

RETE PESANTE – Lautaro Martinez sa come fare gol al Napoli. L’attaccante è infatti già riuscito a bucare la difesa dei partenopei in tre occasioni in passato. La prima è probabilmente la più particolare. Campionato 2018/19, sulla panchina dell’Inter siede Luciano Spalletti, oggi allenatore proprio dei prossimi avversari della squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo). La Serie A sta provando l’esperimento, poi abbandonato, del Boxing Day e il 26 dicembre l’Inter ospita il Napoli di Carlo Ancelotti a San Siro. La partita è sullo 0-0 quando Lautaro Martinez entra in campo all’83’ al posto di Joao Mario. Negli ultimi minuti succede di tutto. Kwadwo Asamoah salva sulla linea un gol già fatto di Piotr Zielinski, poi l’argentino numero dieci firma il gol dell’1-0 con una girata di sinistro su una palla messa in area da Keita Baldé. Rete che vale tre punti pesantissimi per i nerazzurri e una grande soddisfazione per il Toro. Dopo la sosta per le nazionali con la sua Argentina, Lautaro Martinez ritroverà Spalletti, questa volta sulla panchina dei rivali. Corsi e ricorsi storici, sperando nello stesso finale.