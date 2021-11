Turchia di Calhanoglu a valanga su Gibilterra, 6-0 il risultato finale

La Turchia di Calhanoglu strapazza Gibilterra per 6-0 e si mantiene in corsa per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Senza reti la prestazione del giocatore dell’Inter

A VALANGA − La Turchia si porta a casa il set contro Gibilterra con un perentorio 6-0. Match senza storia al Fatih Terim Stadium di Istanbul con la gara che si sblocca subito al minuto 11 del primo tempo con il gol di Akturkoglu. Primo tempo che termina con la doppietta di Dervisoglu. In tutti e tre i gol, c’è lo zampino di Burak Yilmaz. Nella ripresa, implacabile la formazione di Kuntz che al 65′ trova il quarto gol con il difensore dell’Atalanta Merih Demiral. Nel finale di gara, c’è gioia anche per Dursun e il terzino del Sassuolo Muldur. Match a secco sia di gol che di assist per il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu. Il trequartista nerazzurro ha giocato 82 minuti.